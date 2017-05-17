МЧС о пожаре с 20 пострадавшими машинами на стоянке под Казанью: там погибли 12 кроликов

В МЧС сообщили подробности о пожаре на автостоянке в селе Столбище ночью 17 мая, где, по данным источника ProKazan.ru, сгорели и частично обгорели 20 машин, в частности, полностью сгорели микроавтобус и "Камаз", выяснилось, что там погибли 12 кроликов. Об этом сообщает "Татар Информ".

По данным МЧС, в пожаре пострадали 14 автомобилей, сгорели поддоны на площади до 100 квадратных метров, пострадавших и погибших нет.

По данным источника ProKazan.ru, пожар начался из-за короткого замыкания проводки.