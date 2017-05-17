Казанца, убившего свою мать, нашли мертвым и завернутым в одеяло на трассе

В Оренбургской области на 33 километре автодороги Бугульма-Уральск от поворота на станцию Дымка, в кювете от проезжей части было обнаружено тело мужчины, завернутого в покрывало и обмотанного скотчем, с ранами и ссадинами на лице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Оренбургской области.

Сообщается, что тело мужчины было обнаружено 15 мая текущего года. Им оказался 45-летний житель Казани, который был неоднократно судим.

- Он был дважды судим за убийство, в том числе за умышленное причинение смерти своей матери. Он недавно освободился из мест лишения свободы, - сообщили в ведомстве.

Так, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что совершил данное преступление 37-летний дядя потерпевшего, житель Бугульмы. Как отметили в ведомстве, первоначально он отрицал свою вину, но под тяжестью неопровержимых доказательств, сознался в содеянном.

- 12 мая текущего года подозреваемый был дома вместе со своим племянником. После совместного распития алкоголя между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений и наследственной квартиры. После этого он задушил электрокабелем своего родственника, - сообщили следователи.

Чтобы скрыть преступление подозреваемый вместе со своей женой завернул потерпевшего в одеяло, обмотал скотчем и вывез на трассу, где и было обнаружено тело.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.