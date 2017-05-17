Девушка из Казани погибла, упав со второго этажа спустя два дня после своего 24-летия

В Калининграде 24-летняя девушка из Казани погибла, разбившись насмерть после падения со 2 этажа, об этом происшествии сообщается в соцсетях, издание KazanFirst.ru передает ряд подробностей.

По данным регионального СКР, происшествие случилось около 9 часов утра 6 мая. Девушка приехала в Калиниград к парню, с которым перед трагическим инцидентом прожила 6 месяцев. Мама погибшей девушки, ссылаясь на самого парня, рассказала, что 4 мая девушка и парень с друзьями отмечали двойной день рождения. 6 мая они отправились к друзьям в однокомнатную квартиру, которая находится в 15 минутах ходьбы от того дома, где жили они.

Под утро парень предложил девушке пойти домой, но она не захотела, сказала, что останется здесь ночевать. Тогда парень лег спать, в какой-то момент он услышал, как кто-то открыл окно, а затем глухой звук. Он увидел упавшую девушку, которая скончалась на месте происшествия.

— Она вообще не пила и не курила. [...] Одна большая кровать — больше там ничего нет. Где же были те двое ребят, друзей, к которым они пришли? Мне никто ничего не рассказывает. Когда я зашла, посмотрела - кровать стоит около окна, там ремонт идет, строительная пыль. Если бы ребенок встал на подоконник или на окно, то следы должны были быть, а ничего нет. Все тайной покрыто.



Когда я спросила у следователя, почему такие тяжелые травмы (перелом костей черепа и позвоночника, повреждение головного мозга и разрыв внутренних органов - прим.ред.), мне ответили, что если бы ее там выкидывали, то она бы сопротивлялась, следы бы какие-нибудь остались, но можно ведь человека оглушить и просто выкинуть. Такое ощущение, что ее бросили головой вниз, а хотят все на суицид скосить. Если бы я там жила, я бы во всем разбиралась, но так как не местная, они и решили все быстренько закрыть, — рассказала мать погибшей девушки.

Сейчас Следственный комитет проводит доследственную проверку смерти.

Матери погибшей девушки не удалось перевезти ее тело, поэтому его пришлось кремировать, а уже прах собираются похоронить в Казани.