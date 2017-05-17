В Зеленодольске бабушка бросилась в горящий дом, чтобы спасти свою кошку

Огонь уничтожил два здания в историческом квартале "Полукамушки"

Накануне в Зеленодольске пожар едва уничтожил два здания в историческом квартале "Полукамушки". В третьем часу дня вспыхнул огонь в деревянном пристрое дома №5, спустя некоторое время заполыхал соседний дом. Пожарные прибыли на место происшествия за считанные минуты и приступили к тушению пожара сразу с нескольких точек.

Так как пожар произошел днем, некоторые жильцы были на работе. О том, что горят "Полукамушки" узнавали из соцсетей и знакомых, оказавшихся неподалеку от исторического квартала. Бросали все дела и мчались домой, чтобы успеть спасти хоть что-то.

- Вот, успела вынести только телевизор, - говорит одна из жительниц дома №5.

Другая жительница - Амина Галмуллина - была в своей квартире, когда здание вспыхнуло. Когда бабушка поняла, что произошел пожар, она схватила самое ценное, что было в квартире - кошку по кличке... Дымка. Но стоило ей выйти на улицу, как животное от испуга снова забежало в дом.

Отважная бабушка бросилась за Дымкой в горящее здание. Нашла и вынесла на улицу, крепко прижимая к груди, чтобы кошка не убежала. От случившегося у Алмины Галмуллиной поднялось давление, и прибывшие работники "скорой" сделали ей укол.

Местные жители винят в случившемся бомжей. Дом, в котором произошел пожар был частично расселен по программе аварийного жилья, и одна из квартир пустовала. Ее облюбовали сомнительные личности, которые устраивали там пьянки.