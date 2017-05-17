В РТ будут судить директора управляющей компании за слив токсичных отходов в озеро

В Зеленодольском районе Татарстана будут судить экс-директора управляющей компании «Ореховка» 31-летнего Рамиля Билалова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, в декабре 2015 года Билалов, являясь директором управляющей компании «Ореховка» допустил попадание непрошедших очистку сточных канализационных вод из засорившегося колодца в поселке Ореховка Зеленодольского района в местное озеро.

- Согласно заключению экспертизы, отходы содержали химические вещества и токсичные сточные воды и повлекли угрозу причинения вреда окружающей среде, - сообщили в ведомстве.

Однако после загрязнения озера Билалов не предпринял никаких мер для устранения ликвидации последствий.

- Свою вину Билалов не признал. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, - добавили в Следственном комитете.

Напомним, в зеленодольском поселке Ореховка в местное озеро из канализационного колодца с февраля по март 2016 года сливали токсичные отходы. Превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ (аммоний ион – в 227 раз, фосфат ион – в 75 раз, марганец – в 1,6 раз, нефтепродукты – в 21,7 раз, фенол – в 43 раза, анионные поверхностно-активные вещества – в 140 раз) зафиксировали специалисты Минэкологии РТ. На основании полученных анализов рассчитан размер вреда, который составил 3,8 млн рублей.