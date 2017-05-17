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В РТ будут судить директора управляющей компании за слив токсичных отходов в озеро

В РТ будут судить директора управляющей компании за слив токсичных отходов в озеро
16+
Фото: ProKazan.ru

В Зеленодольском районе Татарстана будут судить экс-директора управляющей компании «Ореховка» 31-летнего Рамиля Билалова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, в декабре 2015 года Билалов, являясь директором управляющей компании «Ореховка» допустил попадание непрошедших очистку сточных канализационных вод из засорившегося колодца в поселке Ореховка Зеленодольского района в местное озеро.

- Согласно заключению экспертизы, отходы содержали химические вещества и токсичные сточные воды и повлекли угрозу причинения вреда окружающей среде, - сообщили в ведомстве.

Однако после загрязнения озера Билалов не предпринял никаких мер для устранения ликвидации последствий.

- Свою вину Билалов не признал. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, - добавили в Следственном комитете.

Напомним, в зеленодольском поселке Ореховка в местное озеро из канализационного колодца с февраля по март 2016 года сливали токсичные отходы. Превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ (аммоний ион – в 227 раз, фосфат ион – в 75 раз,  марганец – в 1,6 раз,  нефтепродукты – в 21,7 раз,  фенол – в 43 раза, анионные поверхностно-активные вещества – в 140 раз) зафиксировали специалисты Минэкологии РТ. На основании полученных анализов рассчитан размер вреда, который составил 3,8 млн рублей.

Люция Кашапова, 18.05.2017, 12:03
Тэги: Суд, Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин18 мая 2017, 12:27
утопить его в этом озере
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