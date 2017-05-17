В Татарстане сельского депутата обвинили в незаконной добыче воды почти на 8 млн рублей

В Елабужском районе Татарстана 35-летнего депутата Танайского сельского поселения Илью Шумилова обвинили в незаконном предпринимательстве, по данным правоохранительных органов, он организовал добычу артезианской воды и заработал 7,7 млн рублей. Об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, политик, являясь директором компании "Водолей-М", с января 2013 года по март 2017 года начал добывать воду из артезианских скважин на территории 6 сел Елабужского района, не имея соответствующей лицензии.

- По данному факту было возбуждено дело по статье "Незаконное предпринимательство", - рассказали ProKazan.ru.

Идет расследование.