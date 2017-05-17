В Татарстане в больнице внезапно скончалась 6-месячная девочка

В Нурлатском районе Татарстана накануне вечером внезапно скончалась 6-месячная девочка, это произошло в ЦРБ. Информация об этом появилась в соцсетях, ее подтвердил источник ProKazan.ru.

- Ребенок из деревни Бикулово умер около 21:00, сейчас по факту ее смерти идет доследственная проверка, - рассказали ProKazan.ru.

По завершению проверки будет принято решение о необходимости в возбуждении уголовного дела.