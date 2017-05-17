В Казани будут судить банду подростков-«рабовладельцев», которые надругались над парнем

В Казани в скором времени начнется суд над 20-летним Ихтиёром Матчановым и 6 подростками в возрасте 15-17 лет, которые надругались над парнем около Кировской дамбы в августе прошлого года, а также принуждали к рабскому труду еще трех казанцев. Об этом сообщили накануне в Следственном комитете.

Напомним, в январе 2016 года в Адмиралтейской слободе появилась молодежная группировка, участники которой вымогали деньги у своих сверстников. Во главе банды был единственный совершеннолетний - 20-летний Ихтиер Матчанов. В ходе спецоперации они были задержаны.

По данным правоохранительных органов, 7 декабря в отношении Ихтиера Матчанова и его 17-летнего сообщника, ученика одной из школ города, было возбуждено дело по статье "Незаконное лишение свободы".

- Они с 23:30 18 августа до 5 часов утра следующего дня удерживали 19-летнего парня в автомобиле. При этом за несколько недель до этого, 7 августа, члены банды украли у этого же пострадавшего сотовый телефон за 3,5 тыс рублей, а также вымогали 800 рублей, угрожая расправой, - рассказали ранее в правоохранительных органах.

По данным СК, летом и осенью 2016 года они принудили под угрозой физической расправы и сексуального насилия трех жителей Адмиралтейской слободы в возрасте 15, 19 и 28 лет откапывать из песка на берегу реки Волги детали баржи, которые после продавали в пунктах приема металла.

- Летом 2016 года обвиняемые заставляли 15-летнего подростка ежедневно мыть детский аттракцион в Адмиралтейском саду. Чтобы склонить одного из потерпевших к рабскому труду, обвиняемые совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера, - отметили в СК.

Были возбуждены дела по статьям "грабеж", "разбой", "вымогательство", "насильственные действия сексуального характера", "незаконное лишение свободы", "использование рабского труда" и "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".

Свою вину признал только один подозреваемый.

Уголовное дело направлено в суд.