Наверх
Портал ProKazan.ru узнал, когда в городе полностью закончится ремонт дорог
14:03, сегодня31
МЧС: Трое подростков плавали на самодельном плоту по Казанке
19:17, сегодня5
Власти Татарстана запустили новый механизм помощи клиентам потерявших лицензии банков
19:04, сегодня1
В Набережных Челнах на дороге сняли на видео "мини-смерч"
18:59, сегодня3
Безопаснее чем на велосипеде: ProKazan.ru узнал все о речных круизах в Казани
Завтра в Казани днем воздух прогреется до 21 градуса
18:30, сегодня
В Казани в лесу на улице Дубравная нашли человеческий череп
17:42, сегодня2
В Казани пассажирка в "красном автобусе" избила кондуктора
17:19, сегодня19
Петр Колтыпин: «Сбербанк формирует новую потребительскую культуру»
СМИ: в России к 2030 году пенсии составят лишь четверть зарплаты
17:00, сегодня16
Под Казанью на заправке парень обстрелял из "двустволки" знакомого из-за 1000 рублей
16:59, сегодня9
Водолазы уберутся на дне Казанки возле пляжа «Нижнее Заречье»
16:43, сегодня3
Всероссийская акция от «Любятово» объединила помощь тысяч россиян в одно доброе дело
СК об убийстве подростком своего отца под Казанью: он хотел завладеть его участками
16:23, сегодня13
Метшин отказал жителям дома на Адоратского в расширении проезда на придомовой территории
16:06, сегодня23
В Зеленодольске загорелись дома в историческом районе Полукамушки
15:29, сегодня2
72 года спустя все также молоды: в Казани прошло чествование ветеранов
В Челнах мать заставила парня надругаться над своей дочерью, чтобы шантажировать его
15:10, сегодня9
На улице Лаврентьева в девятиэтажке выгорели 8 балконов
14:47, сегодня6
В РТ полицейские создали чат в WhatsApp, чтобы быстро раскрывать нападения на банки
14:39, сегодня11
Вздохнуть свободно: как облегчить жизнь с аллергией
В Елабуге на дороге появилась яма двухметровой глубины
13:51, сегодня3
В Казани задержали болельщика ЦСКА с нацисткой символикой
13:06, сегодня30
В Зеленодольске получил "прописку" профессиональный футбольный клуб "Анжи-Юниор"
13:00, сегодня3
БыстроБанк дарит деньги
"Ночуйте дома", "Каша из топора" и снос хрущевок: Метшин ответил на вопросы о Казани
12:35, сегодня44
Путин похвалил Казань за "межнациональные и межрелигиозные отношения"
12:32, сегодня10
В Казани двое девятиклассников изнасиловали 15-летнюю девочку
12:09, сегодня46
1000 рублей или новый компьютер: эксперт рассказывает ProKazan.ru о ТО ноутбуков
Любой казанец может получить сертификат в банный комплекс, сделав всего одну фотографию
11:37, сегодня2
"Метроэлектротранс" закажет дачные домики, а возле "Казань Арены" поставят 120 биотуалетов
11:32, сегодня12
В Татарстане водитель "семерки" насмерть сбил мужчину, шедшего по середине дороги
11:31, сегодня12
В Альметьевске мужчину убило сучком от дерева
11:18, сегодня11
В ГИБДД РТ опровергли информацию массовой рассылки об установке камер в автобусах
10:59, сегодня14
В Казани нашли официантку "Гадкого койота", пропавшую после ухода с работы
10:59, сегодня5
Под Казанью 17-летний подросток с друзьями убил своего отца, сжег и закопал его тело
10:30, сегодня27
В Казани до середины июня поэтапно закроют проезжую часть улицы Короленко
10:21, сегодня2
Как устроен и что есть на Open food market: фермерский кофе, бейглы, плов и японский мусс
09:44, сегодня10
Сегодня «Рубин» проведет заключительный домашний матч против ЦСКА
09:39, сегодня6
В казанском метро появятся новые платежные терминалы стоимостью 35 млн рублей
09:08, сегодня14
В США палеонтологи назвали древнюю змею в честь Зиланта из татарского фольклора
08:38, сегодня7
СМИ: в России стартовали продажи обновленного телефона Nokia 3310
08:13, сегодня18
В Госдуме появится Совет по культуре и религии‍
07:55, сегодня
Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь и +19 градусов
06:15, сегодня
Завтра в Казани ожидается 19 градусов тепла
18:40, 16.05.20176
В Казани Зиланту у метро «Кремлевская» сделали педикюр
18:08, 16.05.201717
В Татарстане уволили сотрудников, которые вывалили коров из «Камаза»
17:35, 16.05.201727
Власти Татарстана объединятся с АСВ для ликвидации Татфондбанка и «ИнтехБанка»
17:15, 16.05.201717
В Татарстане снизились доходы жителей, выросла квартплата и уменьшилась безработица
17:06, 16.05.201734
В Татарстане нашли частично съеденный труп мужчины, пропавшего прошлой осенью
16:54, 16.05.201711
В Казани будут судить экс-профессора КГМУ по делу о взятках от студентов в 420 тыс рублей
16:45, 16.05.201743
В четырех районах Татарстана ввели карантин по птичьему гриппу
16:39, 16.05.20176
Секретарь Совбеза РФ назвал РТ один из наиболее пострадавших от хакерской атаки регионов
16:05, 16.05.201713
В Татарстане готовятся к появлению "халяль" Интернета
15:58, 16.05.201749
В Гидрометцентре России рассказали, когда в Казань придет долгожданное потепление
15:50, 16.05.201714
Казанский лукбук: спортсменка в черной массивной кофте, с дредами и кольцом из кости
15:43, 16.05.201723
Под Казанью 8-летний мальчик позвонил по "112" и заявил о бомбе в подвале дома
15:40, 16.05.20178
Ильсур Метшин проверил, как идет ремонт дороги на улице Чистопольская
14:59, 16.05.201740
Турецкие помидоры могут вернуться в Россию к июню
13:48, 16.05.201728
Украина ввела санкции против татарстанских компаний
13:40, 16.05.201737
В Казани осудили парня за убийство бизнесмена, который хотел купить у него автомобиль
13:17, 16.05.201710
В Набережных Челнах изъяли 7 тысяч яиц, которые могут быть заражены птичьим гриппом
12:46, 16.05.20171
В Татарстане водитель "Лады" опрокинулся на дороге и погиб
11:52, 16.05.201722
В Татарстане живых коров вывалили как мусор из «Камаза»: видео попало в сеть
11:28, 16.05.201743
В Татарстане в 2017 году купили Bentley Bentayga и Rolls-Royce Wraith за десятки млн руб
11:19, 16.05.201724
Инструкция ProKazan.ru: 5 упражнений, которые вы точно делали неправильно
11:11, 16.05.20179
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

МЧС: Трое подростков плавали на самодельном плоту по Казанке

МЧС: Трое подростков плавали на самодельном плоту по Казанке
16+
Фото: Pixabay

На Казанке накануне около 14 часов очевидцы заметили трех подростков, которые плавали по реке на самодельном плоту. Об этом сообщает "Татар Информ" со ссылкой на МЧС.

Спасатели прибыли на Ленинскую дамбу и обнаружили уже на берегу двух парней и девушку тринадцати-четырнадцати лет. Свои имена и фамилии они сообщить отказались.

Сотрудники МЧС рассказали детям о правилах безопасного поведения на воде, после чего отпустили их.

Н. Вильданов, 17.05.2017, 19:17
Тэги: Дети
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин17 мая 2017, 19:34
это развлекалась молодежь отряда ВМФ России «Тайфун» из фильма "Морские дьяволы":-D
0
2
Согласны с автором?
Горожанин17 мая 2017, 19:42
Там еще гвно инкрама плавало, и что?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин17 мая 2017, 20:05
Но мой плот, свитый ...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 мая 2017, 20:08
Том Сойер и Гекельбери Фин по казански :-D Было бы здорово оказаться в эпицентре этого приключения, чем с вами ..удаками.
0
1
Согласны с автором?
Дед17 мая 2017, 20:42
А мы в детстве на льдинах католись и плоты делали из досок и плавали по казанке, и что тут такого криминального? У нас было настоящее детсьво и эти ребята тоже хотят элементарного детства, молодцы ребята что не сидят за компьютором а развивают свой реальный кругозор
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 266
Голосовать
Голосов: 505
Голосовать
Голосов: 125
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 203
Голосовать
Голосов: 110
Голосовать
Голосов: 452
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани