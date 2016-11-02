МЧС: Трое подростков плавали на самодельном плоту по Казанке

На Казанке накануне около 14 часов очевидцы заметили трех подростков, которые плавали по реке на самодельном плоту. Об этом сообщает "Татар Информ" со ссылкой на МЧС.

Спасатели прибыли на Ленинскую дамбу и обнаружили уже на берегу двух парней и девушку тринадцати-четырнадцати лет. Свои имена и фамилии они сообщить отказались.

Сотрудники МЧС рассказали детям о правилах безопасного поведения на воде, после чего отпустили их.