В Набережных Челнах на дороге сняли на видео «мини-смерч»

В Набережных Челнах сегодня около 15:30 сняли на видео небольшой "смерч" - поток восходящего ветра, который закрутился в воронку, видеозапись была опубликована в соцсетях.

На ролике можно заметить, как высокий пылевой столб поднимается над проезжей частью автодороги №1. Вихрь кружится в воздухе несколько секунд, после чего растворяется.

Напомним, несколько лет назад на трассе под Казанью водитель едва не попал под смерч. "Смерчи появляются, когда один атмосферный фронт сменяется другим и резко меняется погода, - рассказал тогда порталу ProKazan.ru завкафедрой метеорологии КФУ Юрий Переведенцев. - ... Для нашей полосы такое явление вовсе не редкость. Несколько лет назад сильный смерч в Казани уничтожил березовую рощу".