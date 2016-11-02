В Казани в лесу на улице Дубравная нашли человеческий череп

В казани на улице Дубравная накануне вечером был найден человеческий череп давностью около 20 лет, об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- В 19:30 19-летний парень во время прогулки нашел в лесу человеческий череп, после чего обратился в полицию. Череп отправлен на экспертизу, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту идет доследственная проверка.

Напомним, ранее стало известно о похожем происшествии - в казанском поселке Вознесенское вечером 8 мая 37-летний казанец во время прогулки по улице Зарничная нашел человеческий череп. Давность черепа составляла свыше 10 лет.