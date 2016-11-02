В Казани пассажирка в «красном автобусе» избила кондуктора

В Казани в "красном автобусе" маршрута №43 44-летняя Инна Т. избила 36-летнюю женщину-кондуктора, об этом происшествии, случившемся около 11 часов 25 апреля, сообщил источник ProKazan.ru.

- В пути между остановками "Пожарского" и "Суворова" между женщинами произошел конфликт, в ходе которого пассажирка напала на кондуктора и нанесла ей множество ушибов - головы, поясницы, правого плеча, груди и правой ноги, - рассказал источник.

Пострадавшей женщине была оказана медпомощь, а полиция возбудила дело по статье "Побои".

Днем 16 мая в доме по улице Гудованцева была задержана подозреваемая, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Продолжается расследование уголовного дела.