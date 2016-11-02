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СМИ: в России к 2030 году пенсии составят лишь четверть зарплаты

СМИ: в России к 2030 году пенсии составят лишь четверть зарплаты
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Фото: скриншот

В России отношение средней пенсии к зарплате может сократиться с нынешних 33,7% до 23% к 2030 году. В Минфине убеждены, что это можно предотвратить увеличением пенсионного возраста.

При нынешнем состоянии российской пенсионной системы коэффициент замещения пенсии (соотношение средней пенсии и средней зарплаты) к 2030 году составит всего 23%, пишут «Известия». Сейчас этот коэффициент составляет 33,7%

Кроме увеличения пенсионного возраста предлагается откладывать выход на пенсию на пять лет. Также должна проводиться борьба с «серым» рынком труда.

Н. Вильданов, 17.05.2017, 17:00
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин17 мая 2017, 17:19
Кто уверен что мы будем к 2030 году.
Зная нашу власть с здесь будут Китайцы.
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Горожанин17 мая 2017, 17:21
Только депутаты могут быть уверенны, что доживут до пенсии. В таком случае, возможно, им есть что терять.
0
4
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Горожанин17 мая 2017, 17:23
Вставай Страна.....
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3
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Горожанин17 мая 2017, 17:24
К этому времени будут рулить другие люди...
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Горожанин17 мая 2017, 17:26
По сусекам поскребите. Совести совсем нет.
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Горожанин17 мая 2017, 17:32
Петорасов от власти раскулачим и все нормально будет
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Горожанин17 мая 2017, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
Только депутаты могут быть уверенны, что доживут до пенсии. В таком случае, возможно, им есть что терять.
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депутаты не переживают по поводу пенсий. на них распространяется закон о госслужбе. там пенсию можно получать в размере до 75% от денежного содержания.
0
0
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Горожанин17 мая 2017, 17:40
В ответ на комментарий пользователя
Только депутаты могут быть уверенны, что доживут до пенсии. В таком случае, возможно, им есть что терять.
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1. увеличение пенсионного возраста до 65 лет
2. сокращение размера пенсии

Здравствуй Новый Рабовладельческий строй!
УРА нашим законотворцам!
Спасибо нам всем, что выбрали такую власть!
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