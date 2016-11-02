СМИ: в России к 2030 году пенсии составят лишь четверть зарплаты

В России отношение средней пенсии к зарплате может сократиться с нынешних 33,7% до 23% к 2030 году. В Минфине убеждены, что это можно предотвратить увеличением пенсионного возраста.

При нынешнем состоянии российской пенсионной системы коэффициент замещения пенсии (соотношение средней пенсии и средней зарплаты) к 2030 году составит всего 23%, пишут «Известия». Сейчас этот коэффициент составляет 33,7%

Кроме увеличения пенсионного возраста предлагается откладывать выход на пенсию на пять лет. Также должна проводиться борьба с «серым» рынком труда.