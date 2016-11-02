Под Казанью на заправке парень обстрелял из «двустволки» знакомого из-за 1000 рублей

Под Казанью в селе Высокая Гора на автозаправке на улице Б. Красная 22-летний парень обстрелял из двуствольного охотничьего ружья другого посетителя АЗС из-за долга 1000 рублей, об этом происшествии, случившемся в ночь на 16 мая, рассказали в пресс-службе МВД РТ.

Предварительно, около 23:30 между двумя посетителями АЗС началась ссора из-за долга в 1000 рублей.

- В пылу ссоры один из мужчин произвел выстрел из незарегистрированного двуствольного охотничьего ружья в сторону оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший, 27-летний рабочий по найму, с огнестрельным дробовым ранением ног был госпитализирован в ЦРБ, - рассказали в МВД.

Полицейские задержали подозреваемого, признавшего свою вину, по его словам, ружье он нашел около двух недель назад.

Идет расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Хулиганство".