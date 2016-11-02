СК об убийстве подростком своего отца под Казанью: он хотел завладеть его участками

Следователи рассказали об обстоятельствах громкого преступления

В Следственном комитете РТ прокомментировали громкое убийство 16-летним подростком своего 53-летнего отца в селе Малые Ключи, которое он совершил вместе с друзьями, выяснилось, что он пошел на преступление из-за земельных участков, которыми владел мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина проживал один, его убийство произошло в начале мая.

- Вместе со знакомыми молодой человек решил убить отца и завладеть документами на принадлежащие ему земельные участки, предполагая в дальнейшем реализовать их через "черных" риэлторов, - рассказали в СК.

Они приехали к нему домой, забили мужчину топором и ломом, вывезли труп, после чего частично сожгли тело и закопали его в лесу.

В полицию с просьбой найти мужчину 12 мая обратилась бывшая жена убитого, в ходе осмотра дома выяснилось, что из него пропали документы и ценные вещи.

Был задержан сын мужчины, который признался в убийстве и рассказал, где закопал отца. Накануне вечером было найдено тело погибшего.

Также полицейские задержали вместе с подростком его друга, с которым совершил убийство, еще одного его знакомого объявили в розыск.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступления, продолжается расследование дела, возбужденного по статье "Убийство".