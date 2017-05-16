На улице Лаврентьева в девятиэтажке выгорели 8 балконов

В Казани сегодня на улице Лаврентьева в девятиэтажном доме №8 сгорели 8 балконов, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался на одном из балконов около 10:27, 15 жильцов задымленных квартир вышли из дома самостоятельно.

В результате пожара частично выгорели 8 балконов. Никто из людей не пострадал.