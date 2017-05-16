В РТ полицейские создали чат в WhatsApp, чтобы быстро раскрывать нападения на банки

Для оперативного раскрытия нападения на банки полицейские Татарстана создали группу в WhatsApp. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела по раскрытию грабежей и разбоев МВД по РТ Рефат Катипов.

- Мы создали чат, в котором участвуют представители служб безопасности 80% банков Татарстана и полицейские. Здесь мы обмениваемся данными о подозреваемых, также обсуждаем, какие могут произойти нападения, - сказал Катипов.

По словам Рефата Катипова, скоро в группу будут включены все банки республики.

В ходе брифинга он также предупредил жителей Казани об увеличении количества патрулей на улицах города в преддверии Кубка конфедераций.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 17 мая, во время тестового матча Кубка конфедераций между "Рубином" и ЦСКА безопасность в городе будут обеспечивать свыше 2500 сотрудников полиции и Росгвардии, что в разы больше, чем количество сотрудников правоохранительных органов, которое было задействовано в другие матчи казанского клуба (в обычные матчи около 400 — прим.ред.). Помимо сотрудников полиции и Росгвардии безопасность будут обеспечивать 1000 контролеров-распорядителей, работники правоохранительных органов будут патрулировать территории по всему городу.

Матч "Рубин" - ЦСКА пройдет на стадионе "Казань Арена", начало в 19.30.