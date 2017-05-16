Путин похвалил Казань за «межнациональные и межрелигиозные отношения»

Президент России Владимир Путин привел в пример Казань как город с крепкими и гармоничными межнациональными и межрелигиозными отношениями, об этом говорится в послании, направленном участникам ежегодного заседания группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" в Грозном.
- Прошлое заседание группы проходило в Казани, и у вас была возможность воочию увидеть, к каким поразительным результатам приводят крепкие и гармоничные межнациональные и межрелигиозные отношения. В этом году вас принимает Чечня — республика, не понаслышке знакомая с проявлениями терроризма, которая своим ярким примером доказывает, что это уродливое явление можно победить, - цитирует пресс-служба группы слова Путина.
По словам Путина, Россия всегда открыта к широкоформатному диалогу с исламским миром, в том числе и в сфере экономики.
Отметим, что в заседании группы принимает участие президент РТ Рустам Минниханов, который находится сегодня в Чечне с рабочим визитом. Президент Татарстана является председателем этой группы.
К слову, глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram фотографию и видео с Рустамом Миннихановым.
- С Братом, — подписал он снимок.
Ассаламу алайкум! Накануне вечером я дал торжественный ужин в честь Председателя Группы стратегического видения "Россия - исламский мир", Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и делегаций, прибывших для участия в форуме данной Группы. Мы тепло пообщались с гостями за чашкой чая. Муфтий Сирии Ахмад Бадр ад-Дин Хассун от имени участников форума выразил слова благодарности за хорошую организацию заседания и поддержку сирийского народа в борьбе с международным терроризмом. Особую признательность он выразил Президенту России Владимиру Путину и народу нашей страны за помощь Сирии. Также он высоко оценил наш скромный труд по оказанию гуманитарной помощи сиротам, беженцам в Сирии, а также решение РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова восстановить историческую мечеть в Алеппо. Заседание Группы имеет важное значение для дальнейшего сближения России с исламским миром и укрепления позиций нашего государства в этом регионе. #Кадыров #Россия #Чечня #Форум