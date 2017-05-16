«Ночуйте дома», «Каша из топора» и снос хрущевок: Метшин ответил на вопросы о Казани

Мэр Казани дал интервью, отвечая на вопросы о проблемах в столице Татарстана

Мэр Казани Ильсур Метшин дал рецепт по улучшению демографии, назвал решение проблем дольщиков уравнением с семью неизвестными и признал, что завидует столичной программе расселения хрущевок. Об этом он рассказал в интервью редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

Программа расселения хрущевок

- Как можно протестовать против того, людей хотят переселить из панелек с низкими потолками, с отсутствием каких-то удобств в комфортное жилье. Безусловно, на данном этапе будут проблемы, но на самом-то деле это абсолютное благо. Я белой завистью завидую нашему старшему брату, столице нашей страны. Это шикарный проект, и дай бог его реализовать, - сказал Метшин.

Проблема дольщиков

По словам градоначальника, 2015 год подарил новый виток обманутых дольщиков. Если в 2008 году в Казани было 82 долгостроя и 79 домов ввели в эксплуатацию. С начала 2015 года появилось еще 17 проблемных домов.

- Из этих 17 домов мы 1026 квартир ввели, дорожную карту нарисовали, но там нет у муниципалитетов законодательно-финансовых рычагов, как этому помогать. Если обычно задача решается с двумя неизвестными, то эта задача по каждому дому, с пятью-семью неизвестными, - отметил мэр Казани.

Так, отвечая на вопрос ведущего, почему мэр должен решать эти задачи, если люди сами вложили деньги и шли на риск, Метшин ответил, что «Потому что наши люди, а куда им еще идти?».

- Они говорят, что «Нас обманули». Действительно, на тот момент это были состоятельные компании, не аферисты. Но люди, как у нас в России? Рискованный бизнес вели, хотели получить где-то сверхприбыли, где-то больше вложиться в землю, но недорассчитали силы. Вот они и идут в муниципалитет, - сказал глава города.

Метшин также добавил, что одной из схем помощи дольщикам станет механизм передачи земель инвесторам, которые готовы 10% от введенного жилья реинвестировать в проблемные дома.

- Поэтому суп из топора легче сварить или кашу из топора, нежели ввести дом в эксплуатацию, - резюмировал он.

Улучшение демографии

Мэр Казани также в ходе интервью дал рецепт по улучшению демографии.

- Бывайте почаще дома — вот простой рецепт. Ночуйте дома — и все будет, - сказал он.

По его мнению многодетность не связана с национальными традициями.

- У моего руководителя исполкома четверо детей. У меня четверо детей. У главы центрального района четверо детей. Кто-то может сказать, что это так принято в исламе, но нет. К примеру, руководитель исполкома — русский, - отметил мэр.