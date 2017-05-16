В Казани двое девятиклассников изнасиловали 15-летнюю девочку

В Казани на съемной квартире на улице Кул Гали двое девятиклассников изнасиловали 15-летнюю девочку, происшествие случилось 10 мая в период с 13 до 16 часов. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Заявление от пострадавшей об изнасиловании поступило в полицию 16 мая, полицейские задержали двух 16-летних подозреваемых, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Изнасилование", предварительно, насилие над девочкой снималось на видео, сотрудники правоохранительных органов изъяли видеозапись.

Идет расследование.