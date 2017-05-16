В Казани нашли официантку «Гадкого койота», пропавшую после ухода с работы

Полиция Казани прекратила поиски 18-летней официантки "Гадкого Койота", которая утром 14 мая ушла с работы и пропала, об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

Напомним, в полицию обратился обеспокоенный 33-летний родственник девушки, который не мог с ней связаться.

- 16 мая полицейские выяснили, что девушка находилась у знакомых, к этому моменту она уже вернулась домой, - рассказали ProKazan.ru.

Отметим, что с девушкой не могли связаться по телефону, так как она его потеряла за несколько дней до исчезновения.