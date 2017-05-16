В Казани до середины июня поэтапно закроют проезжую часть улицы Короленко

В Казани с 19 мая будет частично закрыта для движения улица Короленко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение будет ограничено на участке от дома №19 по проспекту Ямашева до дома №24 по улице Короленко до 1 июня.

С 4 по 18 июня будет закрыта дорога возле местного проезда к дому №24 по улице Короленко.

Также с 20 по 21 мая с 7.00 до 22.00 будет закрыта проезжая часть по улице Салимжанова.

- Это связано с капитальным ремонтом дороги, - говорится в сообщении.

В связи с эти исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.