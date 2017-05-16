В США палеонтологи назвали древнюю змею в честь Зиланта из татарского фольклора

В США в штате Теннесси палеонтологи Стивен Ясински (Steven Jasinski) и его коллега Дэвид Москато (David Moscato) обнаружили останки змеи. По бокам позвонков у найденной змеи имелись широкие крыловидные выступы, служившие для прикрепления мышц. Именно они заставили ученых вспомнить о крылатом змее Зиланте. Об этом пишет polit.ru.

- Зилантофис (полное название, которое они дали новому виду) был змеей размером 30-40 см. Он жил около 5 млн лет назад, обитал в палой листве и питался небольшими рыбками, насекомыми, - рассказывает Стивен Ясински.

По легенде, Зилант жил на горе на территории Казани, а потом поселился в водах озера Кабан. У него было змеевидное тело, одна или две пары когтистых ног и крылья. Зилант изображен на гербе Казани и нескольких других городов Татарстана.