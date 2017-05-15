В Казани Зиланту у метро «Кремлевская» сделали педикюр

Госкомитет РТ по туризму выложил в Интернет креативный видеоролик, в котором глава комитета Сергей Иванов вместе с сотрудниками приводит в порядок казанские памятники к туристическому сезону.

Так, к примеру, они моют и чистят самые посещаемые туристические объекты — скульптуру белого барса около железнодорожного вокзала, Казанского кота на улице Баумана, а также делают педикюр Зиланту у метро «Кремлевская».

Напомним, летний туристический сезон в Казани открылся в начале мая у Центра семьи «Казань».