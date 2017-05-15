Власти Татарстана объединятся с АСВ для ликвидации Татфондбанка и «ИнтехБанка»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей встречи в Москве с генеральным директором агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрием Исаевым обсудил вопросы ликвидации Татфондбанка и «ИнтехБанка». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Отмечается, что для обеспечения прозрачности и открытости ликвидационных процедур будет создана рабочая группа из представителей РТ и АСВ. Они будут курировать вопросы взаимодействия с кредиторами с целью включения в реестр страховых выплат АСВ.

- Также достигнута договоренность о том, что комитеты кредиторов на период конкурсного производства в рамках ликвидации Татфондбанка и «ИнтехБанка» будут сформированы преимущественно из числа реально пострадавших клиентов банка – физических лиц и представителей предпринимателей. Данное решение позволит провести конкурсные процедуры под пристальным контролем со стороны заинтересованных лиц и общественности, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее депутаты Госсовета РТ внесли изменения в Земельный кодекс республики для поддержки пострадавших в банках региона и от недобросовестных застройщиков при помощи земельных участков.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.



3 марта ЦБ у Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка" была отозвана лицензия. 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.