В Татарстане нашли частично съеденный труп мужчины, пропавшего прошлой осенью

В Альметьевском районе Татарстана днем 13 мая в лесу около поселка Кичуй нашли частично объеденный дикими животными труп 54-летнего мужчины, который пропал в ноябре прошлого года. Информацию, появившуюся в соцсетях, подтвердил источник ProKazan.ru.

- Мужчина погиб около 6 месяцев назад, сейчас выясняется причина смерти, - рассказали ProKazan.ru.

Идет проверка.