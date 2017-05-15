В Татарстане готовятся к появлению «халяль» Интернета

Сейчас разрабатывают соответствующее программное обеспечение для фильтрации нежелательного для мусульман контента

В Татарстане готовятся к внедрению "халяль" Интернета, сейчас разрабатывают соответствующее программное обеспечение для фильтрации нежелательного для мусульман контента. Об этом рассказала сегодня руководитель агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, передает Tatcenter.ru.

- По нормам шариата и согласно Корану существуют определенные стандарты поведения людей, нормы морали, нравственности. Когда мы работаем за компьютером, пользуемся телефонами, интернетом, соцсетями, контент никто не фильтрует. Все, что там есть, можно наблюдать в свободном доступе.



В ОАЭ на государственном уровне фильтруют контент. Халяль ИТ – это своего рода программное обеспечение, которое позволяет фильтровать содержательное наполнение интернет-ресурсов. Во многих странах это делается для детей. В исламских странах внедряется ПО фильтрации контента для всего населения, - рассказала Талия Минуллина.

Она привела в пример своих племянниц.

- У меня нет детей, но есть племянницы, они не такие религиозные, но я бы хотела, чтобы на их телефонах и IPad было установлено такое ПО, ведь в детском возрасте формируется создание, и если этим не заниматься, то может получиться что-то не очень хорошее, — говорит она.

Напомним, впервые о "халяль" Интернете рассказал осенью прошлого года руководитель комитета по стандарту "халяль" при ДУМ РТ Марат Низамов. По его словам, разрабатывается Интернет с сайтами, соответствующими стандарту "халяль", поисковой системой, которая будет находить только такие порталы, а также IT-проект, благодаря которому покупатель сможет узнать всю информацию о приобретаемом мясе.

Кстати



В переводе с арабского языка "халяль" – "разрешенный". На сегодняшний день "халяль" - это индустрия, которая гарантирует безопасность, чистоту и полезность услуг и товаров для здоровья человека и отсутствия в них неприемлемых, для мусульман консервантов и добавок.