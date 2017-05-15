В Гидрометцентре России рассказали, когда в Казань придет долгожданное потепление

Начиная с 17 мая температура воздуха в дневные часы будет около нормы

Долгожданное потепление придет в Татарстан в 20-х числах мая, однако в республике будет не так жарко, как в прошлом году. Об этом порталу ProKazan.ru рассказал заместитель директора по работе Ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин.

По его словам, теплая погода на территории Татарстана наступит в период с 23 по 25 мая, когда антициклон будет смещаться на восток.

- Следует ожидать влажный с осадками воздух, но он будет не холодным. С Черноморья придет теплый воздух, но с грозовыми дождями, - отметил Варакин.

Так, начиная с 17 мая температура воздуха в дневные часы будет около нормы — от 20 до 22 градусов, в ночные часы от 6-9 градусов с кратковременными дождями.

Однако ждать +30 градусов, как это было в конце мая в прошлом году, не стоит.

- С учетом меняющего климата и того, как весна вела себя в апреле и мае, можно на 85% сказать, что лето на территории Татарстана будет. Но надо быть готовым, что на территории Поволжья будут длительные периоды с дождями и похолоданием, - добавили в Гидрометцентре России.

Из-за холодной погоды в Казани мерзнут дети

Напомним, из-за холодной погоды еще не прошлой неделе мэрия Казани распорядилась возобновить отопление в детсадах и больницах, однако его включили не везде. К примеру, в детском саду №49 Вахитовского района дети больше недели вынуждены одеваться в теплую одежду, чтобы не заболеть.

- Дети спят в теплых пижамках, тогда как в обычное время в группе очень жарко, - рассказала порталу ProKazan.ru Валерия Ярославцева. - Спасибо нашим воспитателям, которые хорошо следят за тем, чтобы все были одеты и укрыты на время сна теплыми одеялами.



Валерия Ярославцева

Как сообщили в мэрии Казани, подача тепла была возобновлена только в тех детсадах, где имелась техническая возможность, а именно там, где были завершены работы по опрессовке и где отсутствует необходимость ремонта сетей.

- По факту отсутствия тепла обращения можно направлять в управляющую компанию, администрацию района, Комитет ЖКХ либо сервис «Открытая Казань», - добавили в пресс-службе.