Под Казанью 8-летний мальчик позвонил по «112» и заявил о бомбе в подвале дома

В Зеленодольском районе Татарстана в поселке Осиново накануне днем часов 8-летний мальчик позвонил в службу "112" и заявил о бомбе в подвале частного дома, об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

- Ученик одной из школ позвонил, представился, после чего рассказал о бомбе. Информация была передана сотрудникам полиции, которые проверили дом, однако никакой бомбы найдено не было, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту полицейские задержали ребенка, сейчас идет проверка.