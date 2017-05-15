Турецкие помидоры могут вернуться в Россию к июню

Министерство сельского хозяйства по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича накануне провело совещание. Там обсуждали возможные пути снятия запрета на ввоз турецких помидоров.

Как пишут «Известия», на встрече были не только представители различных ведомств — Минпромторга, Минэкономразвития и ФТС, но и крупнейшие российские производители томатов.

По данным газеты, снять санкции планируют лишь частично: например, открыть российский рынок для турецких томатов только с июня по октябрь, потому что в это время и в нашей стране собирают собственный урожай помидоров открытого грунта. Некоторые производители высказались категорически против снятия эмбарго, ведь на рынке может возникнуть переизбыток томатов.

Все мнения теперь будут переданы в правительство, вопрос могут решить уже до конца месяца.