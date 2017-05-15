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Украина ввела санкции против татарстанских компаний

Украина ввела санкции против татарстанских компаний
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Фото: wikimedia.org

Президент Украины Петр Порошенко подписал документ, расширяющий санкционный список в отношении российских компаний и бизнесменов. Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте президента Украины.

Так, в этот список попали и несколько татарстанских компаний - Казанский вертолетный завод (КВЗ), ПО «Завод имени Серго», Казанский завод «Электроприбор», «Ак Барс Аэро» и «ЮВТ Аэро».

В списке частных лиц оказались генеральный директор Казанского вертолетного завода Вадим Лигай и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который родился в Казани.

Напомним, ранее стало известно, что на Украине интернет-провайдеры заблокируют доступ к социальным сетям «Вконтакте», «Одноклассники»,  а также сервисам «Яндекс» и Mail.ru. 

Люция Кашапова, 16.05.2017, 13:40
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин16 мая 2017, 13:44
О, Божечки! Как же мы теперь без украинцев жить-то будем??? Они ж наши главные покупатели! Какие там турки, какие ОАЭ - украина наше все!
Если что, это был сарказм
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Горожанин16 мая 2017, 13:48
От налогов осводятся, как попавшие под санкции...........
0
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Горожан16 мая 2017, 13:55
Ну корошник это Параша (
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1
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Ильнур Рамазанов16 мая 2017, 14:02
А то ..ля Украина была нащим стратегическим и ключнаым партнером. Это их дело , а нашим надо конкурентные самолеты строить. А то как-то не патриотично с нашей стороны закупать сотни боигшов ,причем б/ушных.
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3
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Анвар16 мая 2017, 14:07
Я под мебелью. :-D
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