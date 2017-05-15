В Казани осудили парня за убийство бизнесмена, который хотел купить у него автомобиль

В Казани приговорили 27-летнего Евгения Лебедева, убившего в апреле прошлого года 34-летнего бизнесмена из Чебоксар, который купить у него автомобиль. Его осудили на 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, Евгений Лебедев разместил в Интернете сообщение о срочной продаже автомобиля Volkswagen Polo, 27 апреля к нему обратился бизнесмен, занимающийся куплей-продажей автомобиля - он предложил купить авто за 300 тыс рублей.

28 апреля они встретились около ЖД вокзала Казани, где обговорили условия сделки, а затем решили проехать в гараж на улице Хади Такташ, чтобы там передать дополнительный комплект колес.

- Оставшись в гараже наедине с потерпевшим обвиняемый ударил его в живот колюще-режущим предметом и похитил денежные средства. Раненый мужчина выбежал из гаража и обратился к прохожему с просьбой вызвать скорую медицинскую помощь. Будучи доставлен в больницу, он скончался на следующий день, - рассказали в СКР.

Было возбуждено дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

Лебедев скрылся с места происшествия, его задержали в Москве в июне. Свою вину он признал частично.

Также осужденному предстоит выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда.