В детской энциклопедии Уфу назвали столицей Татарстана

В издательстве пообещали исправить ошибку в последующих тиражах

В одной из детских энциклопедий Уфу назвали столицей Татарстана. Фото издательского ляпа опубликовали пользователи социальных сетей.

Так, в книге по географии для школьников «Россия» они нашли несколько ошибок в описании Уфы.

- Некоторые народы России многочисленны, они образуют целые национальные республики (например, у татар есть Республика Татарстана со столицей в городе Уфа), - говорится в тексте.

В самом издательстве эту ошибку подтвердили.

- Ошибка обидная и нам очень стыдно. В последующих тиражах исправим, безусловно, - сообщил представитель издательства «Владис», передает ProUfu.