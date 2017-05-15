Власти Казани на цветочное оформление города потратят почти 50 млн рублей

В этом году власти Казани на цветочное оформление города потратят 49,7 млн рублей. Общая площадь цветников 17,5 тыс кв.м. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Так, согласно документации, деньги выделят из городской казны.

- Улицы города украсят тюльпаны, петунии, бегонии, гацании, тагетис, георгины, канны, целлозии и другие цветы, - говорится в тексте документа.

Кроме того, 1,9 млн рублей будет выделено на объемную композицию «Стена FIFA 2018» , которая появится около стадиона «Казань Арена». Длина композиции составит 19,5 м., высота — 4,5м.

Подрядчику необходимо содержать цветники в садах, парках и скверах в надлежащем состоянии. Погибшие растения необходимо заменить в течение трех дней.

Аукцион состоится 5 июня, работы необходимо выполнять до конца октября.

Кстати, в прошлом году на цветочное оформление города потратили 19,5 млн рублей.