Наверх
В детской энциклопедии Уфу назвали столицей Татарстана
11:04, сегодня
Инструкция ProKazan.ru: 5 упражнений, которые вы точно делали неправильно
11:11, сегодня
В казанском поселке на улице нашли две резиновые груши с ртутью весом в 1 кг
10:39, сегодня
Власти Казани на цветочное оформление города потратят почти 50 млн рублей
10:38, сегодня3
БыстроБанк дарит деньги
В Татарстане на трассе сгорела фура с 20 тоннами полистирола
09:40, сегодня2
Ирена Понарошку раскрывает секреты здоровья в новой программе
09:35, сегодня1
Интерьер дня: квартира в Казани с панорамной столовой, стеной почета и тренажерным залом
09:32, сегодня5
1000 рублей или новый компьютер: эксперт рассказывает ProKazan.ru о ТО ноутбуков
В Казани на 10 суток арестовали активиста штаба Навального из Австралии
09:13, сегодня16
Спецпроект ProKazan.ru: чисты ли на руку "серые" автосервисы. Часть 2
09:00, сегодня
В Татарстане задержали судебного пристава и бизнесмена, незаконно выловивших шесть рыб
08:53, сегодня19
Бессмертный полк на «БИМ-радио» (12+)
В Казани кальянную LunaRooms закрыли из-за вентиляции, выходящей под окна квартир
08:28, сегодня9
Роспотребнадзор обвинил медиков в 20% осложнений после прививок
08:00, сегодня1
Сегодня в Казани днем воздух прогреется до 15 градусов
06:16, сегодня
Завтра в Казани ожидается дождь и +15 градусов
19:19, 15.05.20177
В четырех районах Татарстана начали уничтожать зараженных кур из лаишевской птицефабрики
18:42, 15.05.201717
Самая длинная скамейка в мире появится около стадиона «Казань Арена»
18:05, 15.05.201730
Президенту Татарстана представили проекты обновления центральных улиц Казани
17:31, 15.05.201733
Стало известно, как казанцы будут заезжать во дворы около «Казань Арены» во время Кубка
16:51, 15.05.201721
На улицах Чистопольская, Сибгата Хакима и Ямашева появятся пешеходные зоны
16:36, 15.05.201716
В Казани суд продлил арест гонщику, который протаранил терминал аэропорта
16:19, 15.05.201712
Афиша 16 - 23 мая: Ночь музеев, Open food market и Казанский марафон
16:07, 15.05.2017
Депутата Казгордумы признали банкротом
15:45, 15.05.201733
На тестовом матче "Рубина" с ЦСКА ожидаются около 25 тысяч болельщиков
15:29, 15.05.201710
В Казани зарплата спортивных тренеров выросла до 30 тысяч рублей
14:59, 15.05.201718
Тестовый матч "Рубина" с ЦСКА будут "защищать" в разы большее количество полицейских
14:59, 15.05.20178
В Казани трамвай сбил нарушившего ПДД человека
14:17, 15.05.201714
Два футболиста «Рубина» попали в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций
13:49, 15.05.20176
В Богатых Сабах построят Saba-Arena за 386 млн рублей
13:03, 15.05.201731
Скончался управляющий делами аппарата мэра Набережных Челнов
12:39, 15.05.20179
Во время тестового матча "Рубина" в Казани введут дополнительный маршрут автобуса
12:07, 15.05.201715
В Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание за "карусель" на выборах
11:41, 15.05.201714
В Казани на летний отдых детей выделено 210 млн рублей
11:35, 15.05.201712
У мэра Казани появился новый пресс-секретарь
11:06, 15.05.201719
В Татарстане на окраине деревни двое парней изнасиловали 16-летнюю девушку
10:57, 15.05.201749
В Казани почти на месяц закроют перекресток улиц Поперечно-Кукушкинской и Загородной
10:30, 15.05.20177
Полиция Казани разыскивает официантку "Гадкого койота", которая ушла с работы и пропала
09:59, 15.05.201718
В Татарстане в реке нашли труп подростка
09:51, 15.05.20175
Под Казанью нашли "старого" виновника нового погрома на мусульманском кладбище
09:07, 15.05.201723
Как ищут болезни казанцев: рассказываем о врачебном консилиуме
09:00, 15.05.20175
Жителей России собираются избавить от поверки счетчиков воды
08:41, 15.05.201721
В Татарстане водитель "Лады" погиб, заехав под "Камаз"
08:23, 15.05.20179
Весна и лето - райское время для квартирных воров. Как защититься
08:08, 15.05.20172
В Казани сегодня ожидается +12 градусов
07:13, 15.05.2017
"Рубин" проиграл "Ростову", пропустив четыре гола
21:06, 14.05.201734
Фестиваль воздушных змеев: хендмейд "орлы" и красочные "корабли" в небе от казанских семей
20:37, 14.05.201712
Под Казанью вновь разгромили мусульманское кладбище
15:41, 14.05.201745
ФСБ призвала казанцев к бдительности перед Кубком конфедераций
14:31, 14.05.201725
В Казани задержали пятерых сторонников Навального
14:08, 14.05.201758
На Казанке загорелся камыш: дым виден на Кварталах
13:14, 14.05.201722
В Казани женщина на Hyundai врезалась в ТЦ "Кольцо"
12:09, 14.05.201735
Сегодня "Рубин" сыграет против "Ростова"
11:38, 14.05.201715
На улице Четаева водитель Opel сбил на "зебре" двух школьников
11:26, 14.05.201716
7 авто-маршрутов на лето от ProKazan.ru: от "казанского Крыма" до стильного пляжа в Арске
11:11, 14.05.201714
В Москве повторно задержали клиентов Татфондбанка, которые хотели подарить Путину икону
11:04, 14.05.201739
СМИ: "Рубин" в случае увольнения выплатит Хави Грасии около 10 миллионов евро‍
10:48, 14.05.201734
Певец из Португалии занял первое место на «Евровидении-2017»
10:01, 14.05.201719
В Татарстане сегодня ожидается +13 градусов
08:19, 14.05.2017
СМИ: ТАИФ продвигает идею возвращения Курбана Бердыева в "Рубин"
18:13, 13.05.201735
Роналдиньо на открытии парка Кубка Конфедераций: «В Казани очень красивые женщины»
16:25, 13.05.201737
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Власти Казани на цветочное оформление города потратят почти 50 млн рублей

Власти Казани на цветочное оформление города потратят почти 50 млн рублей
16+
Фото: http://metshin.ru/

В этом году власти Казани на цветочное оформление города потратят 49,7 млн рублей. Общая площадь цветников 17,5 тыс кв.м. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Так, согласно документации, деньги выделят из городской казны.

- Улицы города украсят тюльпаны, петунии, бегонии, гацании, тагетис, георгины, канны, целлозии и другие цветы, - говорится в тексте документа.

Кроме того, 1,9 млн рублей будет выделено на объемную композицию «Стена FIFA 2018» , которая появится около стадиона «Казань Арена». Длина композиции составит 19,5 м., высота — 4,5м.

Подрядчику необходимо содержать цветники в садах, парках и скверах в надлежащем состоянии. Погибшие растения необходимо заменить в течение трех дней.

Аукцион состоится 5 июня, работы необходимо выполнять до конца октября.

Кстати, в прошлом году на цветочное оформление города потратили 19,5 млн рублей.

Люция Кашапова, 16.05.2017, 10:38
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Сергей16 мая 2017, 10:58
)))Прям как Собянин с липами, схема весьма популярна!
1
2
Согласны с автором?
горожанин16 мая 2017, 11:05
Простой расчет: 19,5*4,5=87,75 кв.м. 1,9 млн:87,75=21,6 тыс.руб. Нехило для 1 кв.м цветника!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2017, 11:16
примерно месяц назад по телеканалу "Эфир" был сюжет о том, что в аранжереях Говодзеленхоза выращиваются цветы, которые потом пойдут на украшение улиц.
вот вам и победитель аукциона, который проводится чисто "для галочки", как и все голосования в Казани и Татарстане
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2017, 11:26
Очень большая ГЛУПОСТЬ администрации, . Цветочки на 1÷2 месяца , потом засохнут. ,а ямы и канавы ВЕЧНЫ у домов.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 258
Голосовать
Голосов: 482
Голосовать
Голосов: 120
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 196
Голосовать
Голосов: 107
Голосовать
Голосов: 443
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани