В казанском поселке на улице нашли две резиновые груши с ртутью весом в 1 кг

В казанском поселке Краснооктябрьский накануне днем около мусорки по улице Миляш нашли две резиновые груши с ртутью весом примерно в 1 кг, об этом рассказал сегодня источник ProKazan.ru.

- В полицию около 14 часов поступило сообщение о том, что нашли две резиновые груши, завернутые в пакет. Откуда взялись груши - неизвестно, заражения местности не было, резиновые груши были изъяты на утилизацию, - рассказали Prokazan.ru.