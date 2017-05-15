Роспотребнадзор обвинил медиков в 20% осложнений после прививок

В России в прошлом году 20% всех зарегистрированных случаев осложнений, возникших у пациентов после вакцинации, были связаны с неправильным введением препарата — то есть развились по вине медиков. Кроме того, проведенные проверки выявили целый ряд нарушений санитарных правил в кабинетах, где проводились прививки, — например, несоблюдение температурного режима хранения вакцин и правил осмотра пациентов, пишут «Известия».

По итогам проверок Роспотребнадзор рекомендовал организовать системное обучение медработников. Эту рекомендацию, адресованную органам исполнительной власти субъектов Федерации, надзорное ведомство включило в разработанный им проект постановления по повышению эффективности вакцинации.

В общей сложности Роспотребнадзор располагает данными о 221 случае поствакцинальных осложнений, зафиксированных в течение 2016 года, причем большинство произошли у детей в возрасте до 14 лет (195 случаев). Речь идет в том числе о тяжелых последствиях — недостаточности иммунного ответа, слишком сильной реакции на введение вакцины, гнойно-воспалительных заболеваниях и холодных абсцессах.