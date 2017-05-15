В Татарстане задержали судебного пристава и бизнесмена, незаконно выловивших шесть рыб

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Пестречинском районе Татарстана на реке Меша около деревни Конь за незаконный лов рыбы задержали местного 53-летнего пристава и 55-летнего учредителя одной из татарстанских компаний, об этом инциденте, случившемся утром 13 мая, сообщил источник ProKazan.ru.

- Подозреваемые ловили рыбу с резиновой лодки при помощи сетей, всего они успели выловить 6 рыб, - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас по данному факту идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.