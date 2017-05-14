Президенту Татарстана представили проекты обновления центральных улиц Казани

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов архитектурно-образовательное пространство «BFFT.space», где ему представили проекты благоустройства пешеходных улиц Казани, передает пресс-служба главы республики.

Так, куратор проектного семинара Мария Латыпова предложила ряд идей по оживлению пеших маршрутов по городу, в частности, обновление подземной части улицы Баумана, реконструкцию центральных инженерных сетей, а также преобразование пешеходных улиц Каюма Насыри и Петербургская.

- Озвученные идеи позволят значительно повысить туристическую привлекательность Казани, - отметил президент.

Кроме того, Минниханов добавил, что ри любых преобразованиях городской среды, в том числе развитии пешеходных зон, необходимо учитывать транспортную логистику во избежание автомобильного коллапса в центре Казани.

Президенту Татарстана также презентовали проект по реконструкции исторической улицы Хади Атласи (бывшая Кипично-Заводская). Предложения проектного семинара касались разделения улицы на тематические зоны - отдых, история и творчество – с последующим развитием инфраструктуры и созданием улицы-дублера.