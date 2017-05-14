Депутата Казгордумы признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал директора Казанского молочного комбината (филиал ООО УК «Просто молоко»), депутата Казгордумы Марата Кагарманова банкротом. Об этом сообщается в картотеке суда.
Кстати, поводом банкротства стал долг в размере 508 тыс рублей бизнесмену Ильдару Сафиуллину, который и подал заявление о банкротстве Кагарманова.
Справка
Марат Кагарманов окончил Харьковский институт общественного питания по специальности «инженер-технолог», Поволжскую академию государственной службы по специальности «менеджер государственной службы».
В 1996 - 2003 гг. - генеральный директор ОАО «Комбинат школьного и студенческого питания «Аш-су» г. Нижнекамска.
В 2003 - 2006 гг. - генеральный директор ОАО «Нижнекамский коммерческий центр».
В 2006 - 2013 гг. - генеральный директор МУП «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани».
C 2014 года – директор филиала ООО УК «Просто молоко» «Казанский молочный комбинат».
С сентября 2015 г. - депутат Казанской городской Думы.