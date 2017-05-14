В Казани зарплата спортивных тренеров выросла до 30 тысяч рублей

В Казани средняя зарплата спортивных тренеров выросла до 30 тысяч рублей. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказала председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

- Вопрос тренеров-преподаватель был одним из самых острых и не раз поднимался в прошлом году. Тогда президент Татарстана поручил проработать этот вопрос министерству финансов, - отметила Вострикова.

Так, с 1 марта базовая зарплата тренеров была увеличена на 35% - с 9 тыс. 600 рублей до 13 тыс. 138 рублей. Таким образом, средняя заработная плата тренеров-преподавателей, состоящая из базовой части, стимулирующих выплат и доплат из внебюджета, составляет сейчас 30 тыс. 461 рубль.

- Важно, что смогли повысить заработную плату, это серьезное увеличение. Спасибо президенту РТ за то, что поддержал и услышал нас в очередной раз. Все есть для того, чтобы готовить наших детей к спорту высших достижений, - прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.