В Богатых Сабах построят Saba-Arena за 386 млн рублей

В Богатых Сабах построят универсальный спортивный комплекс Saba-Arena за 386 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Сообщается, что заказчиком выступил исполнительный комитет Сабинского района, источник финансирования бюджет Сабинского муниципального района.

Так, согласно документации, планируется построить четырехэтажное здание. В спорткомплексе будет зал для мини-футбола, два зала для настольного тенниса, тренажерный зал, конференц-зал, буфет, а также пункт медицинского обслуживания.

Общая площадь нового спортивного комплекса составит 6 541 кв. м.

Аукцион состоится 2 июня. Все работы необходимо будет выполнить в срок до 20 декабря текущего года.