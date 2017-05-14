Скончался управляющий делами аппарата мэра Набережных Челнов

Накануне, 14 мая, от сердечного приступа скончался 52-летний управляющий делами аппарата мэра Набережных Челнов Станислав Рамазашвили. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Перед смертью чиновник находился на лечении. Причиной его скоропостижной гибели стал повторный инфаркт.



Завтра на челнинском кладбище состоятся похороны Станислава Рамазашвили.

Справка



В 1992 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Правоведение»

С 1983 по 1984 год - рабочий Горийского консервного объединения

С 1984 по 1986 год - служба в рядах Советской Армии

1986 год - рабочий Горийского консервного объединения

1986 год - подсобный рабочий второго разряда Казанского научно-учебного центра ОНПО «Алгоритм»

С 1986 по 1992 год - студент Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина

1993 год - юрисконсульт Государственной налоговой инспекции по Менделеевскому району ТатССР

С 1994 по 1996 год - начальник юридического отдела Государственной налоговой инспекции по Менделеевскому району ТатССР

1996 год - главный юрисконсульт группы нормативно-правовой работы и защиты собственности правового управления Акционерного общества «КамАЗ»

С 1996 по 1997 год - менеджер по правовым вопросам Набережночелнинского филиала фирмы «Anton Tradinq GmbH» г. Берлин

1997 год - заместитель начальника правового отдела ООО ТКК «Транс-контакт Холдинг»

С 1998 по 2000 год - начальник правового отдела ООО ТКК «Транс-контакт Холдинг»

2000 год - Руководитель службы налогового регулирования финансово - экономического управления ОАО «КамАЗ»

2001 год - начальник Управления налогового регулирования

2003 год - председатель комитета налогового регулирования

С 2003 по 2006 год - заместитель директора Департамента по управлению собственностью

С 18 января 2007 года - управляющий делами аппарата мэра (Городского Совета).