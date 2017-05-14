В Татарстане на окраине деревни двое парней изнасиловали 16-летнюю девушку

В Альметьевском районе Татарстана двух 20-летних парней подозревают в изнасиловании 16-летней девушки на окраине деревни Русский Акташ, пострадавшая девушка обратилась в полицию 13 мая. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Предварительно, двое пьяных парней вечером 8 мая изнасиловали девушку. Один из подозреваемых был задержан, другой еще нет, - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас идет проверка данного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.