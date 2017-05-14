В Казани почти на месяц закроют перекресток улиц Поперечно-Кукушкинской и Загородной

В Казани с 19 мая по 7 июня будет ограничено движение по улице Поперечно-Кукушкинская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что закрытие запланировано в месте пересечения с улицей Загородной.

- Ограничение связано с проведением работ по реконструкции водовода, - говорится в сообщении.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.