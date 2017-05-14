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Жителей России собираются избавить от поверки счетчиков воды

Жителей России собираются избавить от поверки счетчиков воды
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Фото: Pixabay

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о том, что ведомство планирует избавить население от поверки водосчетчиков. По его словам, по этому вопросу министерство получает большое количество жалоб населения, передают "Известия".

- Важно помнить, нет никакой необходимости поверять счетчики ежегодно. У них есть соответствующий срок, в течение которого они могут использоваться. Минимум — это четыре года, а для большинства счетчиков это шесть лет, — сказал глава Минпромторга.

Мантуров также отметил, что, в частности, это происходит потому, что "на рынке работает большое количество частных организаций, порой злоупотребляющих доверием граждан".

- Мы считаем, что обязательство по проведению поверки этих средств измерений необходимо перенести с граждан на управляющие компании. Не нужно перегружать людей дополнительной работой по отслеживанию сроков поверки водосчетчиков: гражданин должен просто оплачивать те услуги, которые ему оказаны, — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что в России могут отменить повышающий коэффициент при оплате жилищно-коммунальных услуг без счетчиков на воду и электричество. По данным Минстроя, счетчики на данный момент установлены в 70% российских квартир и жилых домов.

Н. Вильданов, 15.05.2017, 08:41
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Ильнур Рамазанов15 мая 2017, 08:52
Здравая мысль ,но где подвох? Не верится, что о людях подумали.
Лучший комментарий
0
14
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Горожанин15 мая 2017, 09:05
Всякие лазейки ищут для кармана.
0
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Лелька15 мая 2017, 09:19
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
Здравая мысль ,но где подвох? Не верится, что о людях подумали.
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Подвох в том,что по истечении срока годности счетчика,если сами забудите напомнить им об этом...будут считать по нормативу,как то так.
0
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Горожанин15 мая 2017, 09:19
В ответ на комментарий пользователя
Всякие лазейки ищут для кармана.
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Ну на конец то доходит до людей - что у нас капитализм ! Самая агрессивная и бесчеловечная система .
0
1
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Горожанин15 мая 2017, 09:33
Когда горячую воду дадут в ново-савиновском районе,лучше бы сказали!!!! Сегодня уже далеко не 12.05.2017год.
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