Жителей России собираются избавить от поверки счетчиков воды

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о том, что ведомство планирует избавить население от поверки водосчетчиков. По его словам, по этому вопросу министерство получает большое количество жалоб населения, передают "Известия".

- Важно помнить, нет никакой необходимости поверять счетчики ежегодно. У них есть соответствующий срок, в течение которого они могут использоваться. Минимум — это четыре года, а для большинства счетчиков это шесть лет, — сказал глава Минпромторга.

Мантуров также отметил, что, в частности, это происходит потому, что "на рынке работает большое количество частных организаций, порой злоупотребляющих доверием граждан".

- Мы считаем, что обязательство по проведению поверки этих средств измерений необходимо перенести с граждан на управляющие компании. Не нужно перегружать людей дополнительной работой по отслеживанию сроков поверки водосчетчиков: гражданин должен просто оплачивать те услуги, которые ему оказаны, — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что в России могут отменить повышающий коэффициент при оплате жилищно-коммунальных услуг без счетчиков на воду и электричество. По данным Минстроя, счетчики на данный момент установлены в 70% российских квартир и жилых домов.