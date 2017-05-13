ФСБ призвала казанцев к бдительности перед Кубком конфедераций

В связи с проведением в Казани игр Кубка конфедераций FIFA жителям и гостям Казани в ФСБ посоветовали соблюдать осторожность и проявлять бдительность, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Сотрудники ФСБ просят граждан обращать внимание на людей, которые проявляют необоснованный интерес к спортивным сооружениям, объектам транспорта, а также к организаторам и участникам чемпионата, интересуются покупкой химических реактивов, ядов и веществ, которые могут быть использованы для совершения терактов.

Также стоит опасаться тех, кто просит помочь пронести ручную кладь на спортивные и любые другие объекты, либо присмотреть за вещами под различными предлогами.

Стоит обратить внимание и на людей, которые арендуют жилье на короткое время, а также на тех, кто появляется в людных местах в одежде не по сезону.

В федеральной службе также напомнили, что при обнаружении бесхозных вещей и предметов следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы по телефонам 291-35-28, 291-23-40, 291-24-40, 291-20-02; УФСБ России по РТ: 231-45-55, а также многоканальный телефон УФСБ России по РТ: 231-49-00.