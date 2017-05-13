Певец из Португалии занял первое место на «Евровидении-2017»

Португальский певец Сальвадор Собрал занял первое место на международном песенном конкурсе «Евровидение», который в субботу, 13 мая, прошел в украинской столице Киеве. На втором месте оказался участник из Болгарии Кристиан Костов.

По результатам голосования жюри конкурса и зрителей в 42 странах представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов - 758.​

Второе место занял родившийся в Москве участник из Болгарии 17-летний Кристиан Костов, исполнивший композицию «Beautiful Mess». Ему отдали 615 очков. На третьем месте — музыкальная группа SunStroke Project из Молдавии (374 балла). В пятерку лучших вошли также исполнительница из Бельгии Blanche с песней «City Lights» (363 балла), певец из Швеции Робин Бенгтссон (344 балла), а также Франческо Габани из Италии (334 балла).

27-летний Сальвадор Собрал стал единственным конкурсантом «Евровидения», который выступил на малой сцене без танцевального сопровождения со световыми эффектами. После вручения ему хрустального микрофона — главного приза мероприятия — он вышел на сцену со своей сестрой Луизой и исполнил еще раз свою песню, обмотав национальным флагом Португалии стойку микрофона.