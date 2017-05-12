«Засыпать водоем не будут!»: более 500 казанцев очистили территорию озера на улице Серова

Сегодня, 13 мая, более 500 жителей Кировского и Московского районов организовали субботник на территории озера по улице Серова. Как сообщили в администрации районов, в нем приняли участие жители и активисты районов, школьники и сотрудники близлежащих учреждений.

Субботник начался с санитарной обрезки деревьев - мужчины спиливали сухостой, торчащие из-под земли пни, засохшие ростки деревьев и кустарников, а женщины и подростки избавляли территорию от многочисленного мусора и сухой листвы.

Отметим, что водный объект на Серова не является водоемом естественного происхождения - он образовался в результате стока дождевых и талых вод. Ежегодно неравнодушные жители и члены общественных организаций при поддержке администрации Кировского и Московского районов благоустраивают прилегающую к нему территорию. На сегодняшний день существует проект, созданный инициативной группой в лице студентов КГАСУ, который включает в себя уникальные решения по созданию парка на данной территории.

Кстати, как сообщили в администрации, информация о ликвидации данной зоны является ложной, засыпать водоем не будут.

- Засыпать водоем не будут, так как это негативно скажется как на экологии, так и на состоянии близлежащих жилых построек. Администрация Кировского и Московского районов контролирует данный вопрос, так как для нас, как и для всех жителей, важно сохранение флоры и фауны наших районов, - сообщили в администрации.