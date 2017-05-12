В Авиастроительном районе из-под земли забил 10-метровый фонтан

В Авиастроительном районе Казани на перекрестке улиц Копылова и Кошевого из-под земли забил 10-метровый фонтан. Все произошло накануне, 12 мая. Очевидцы все сняли на видео.

Напомним, такие случаи - не редкость для Казани. В марте около ТЦ "Парк Хаус" из-под земли забил такой же фонтан. Как и в этот раз, тогда инцидент случился в результате коммунальной аварии.