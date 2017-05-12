Агентство Moody's улучшило прогноз рейтингов «Ак Барс» банка

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов банка "Ак Барс" на "стабильный" с "негативного". Долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте и приоритетного необеспеченного долга банка подтверждены на уровне "В2", говорится в сообщении агентства. Также в сообщении говорится о том, что отток депозитов, вызванный крушением региональных банков, прекратился и ситуация стабилизировалась.

Напомним, в марте 2017 года эксперт рассказывал порталу ProKazan.ru, что опасения по поводу "Ак Барса" на данный момент бессмысленны.

- В целом, пока ситуация с банком "Ак Барс" не вызывает опасений. Напротив, по последней информации, банк выполнил обязательства по увеличению размера собственных средств. К тому же в 2017 году "Ак Барс" планирует увеличить прибыль до 700 млн рублей, - прокомментировала порталу ProKazan.ru аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Отметим, что агентство Moody's занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Агентство рассмотривает возможность повышения рейтинга в случае улучшения финансового профиля банка, в том числе улучшения качества активов, снижения рыночных рисков, а также благодаря устойчивой тенденции положительной доходности в сочетании с хорошей капитализацией. Moody's может понизить рейтинги в случае, если есть признаки ослабления кредитного профиля компании в результате значительного обесценения активов и/или значительных потерь при торговле.